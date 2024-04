Paura per l’ex Cagliari Ceppelini: colpito in testa da un coltello a serramanico.





Non sono mancati attimi di paura perché dagli spalti un'arma ha colpito in pieno Ceppellini. Per la precisione si trattava di un coltello a serramanico, che è stato lanciato sulla testa di Ceppellini da un tifoso della squadra avversaria. Il giocatore ha subito il colpo e si è portato le mani al volto per il dolore. Il gioco è stato interrotto e l'ex Cagliari è stato medicato.





Fortunatamente il coltello a serramnico non l'ha ferito in maniera profonda. La partita, dopo il grande spavento e lo stop intimato dall'arbitro, è stata ripresa e si è conclusa sul pareggio.

Poteva finire in tragedia la sfida tra Independiente Medellin e Atletico Nacional, partita valida per il massimo campionato colombiano. L'episodio è avvenuto al minuto novantadue (sul parziale di 2-2) e ha coinvolto l'ex Cagliari Pablo Ceppellini che adesso è tornato in Sud America dopo la parentesi in Sardegna.