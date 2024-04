Appello urgente per donazioni di sangue dopo un grave incidente a Sennori

La necessità di ulteriori trasfusioni è impellente in vista di un altro intervento chirurgico programmato. L'ospedale civile di Sassari sta coordinando le donazioni di sangue e invita chiunque sia in grado di contribuire a presentarsi presso il centro trasfusionale dell'ospedale

Un incidente stradale avvenuto ieri sera a Sennori ha lasciato una giovane di 16 anni in condizioni critiche. Originaria di Sorso, la ragazza è attualmente ricoverata in Rianimazione all’ospedale civile di Sassari, dove lotta per la vita dopo essere stata sbalzata dal motorino su cui viaggiava. La dinamica dell'incidente, secondo le prime ricostruzioni, indica che il motorino, condotto da un ragazzo che fortunatamente è rimasto illeso, ha sbandato causando la caduta della giovane, che ha subito gravi lesioni. A seguito dell'incidente, la ragazza ha subito due interventi chirurgici d'urgenza per un serio trauma al fegato. Di fronte alla gravità delle condizioni della giovane, la madre ha lanciato un appello commovente sui social media, sollecitando la comunità a donare il sangue.