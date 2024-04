Cronaca Rinascita degli Asinelli sardi: Una speranza ai margini della foresta di Burgos

Ai margini della foresta di Burgos, si segnala un importante evento per la biodiversità della Sardegna: la nascita dei primi asinelli sardi, specie attualmente a rischio di estinzione. L'Agris, l'agenzia regionale per la ricerca e l'innovazione nel settore agricolo, è in prima linea nel supportare gli allevatori e promuovere iniziative per salvaguardare questi animali. Il futuro di questi asinelli dipenderà significativamente dall'impegno continuo degli allevatori e dall'attenzione delle istituzioni.