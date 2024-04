Operazione antidroga nel nuorese: Due arresti con oltre 90 kg di stupefacenti sequestrati

L'operazione ha evidenziato l'uso di strumentazioni avanzate per la coltivazione intensiva dello stupefacente, inclusi impianti di illuminazione specializzati. Il secondo arrestato, il 66enne, è stato trovato in possesso di 8 grammi di cocaina, 488 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Durante la perquisizione nella sua abitazione a Cala Gonone, è stata inoltre rinvenuta la somma di 1.290 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Dopo gli arresti, entrambi gli uomini sono stati posti agli arresti domiciliari e successivamente sottoposti alle misure cautelari di obbligo di dimora e di firma, come disposto dal Gip di Nuoro.





Queste azioni rientrano in un più ampio sforzo delle forze dell'ordine locali per contrastare il traffico di droga nella regione, specialmente in vista dell'aumento della domanda durante la stagione estiva. Questi arresti non solo impediscono una significativa quantità di stupefacenti di raggiungere le strade, ma rappresentano anche un chiaro segnale dell'impegno continuo nella lotta contro il narcotraffico in Sardegna. Le indagini proseguono per determinare eventuali ulteriori collegamenti e reti di distribuzione legate agli arrestati.

In un'efficace serie di operazioni antidroga, la Compagnia dei Carabinieri di Siniscola e la stazione di Sarule hanno arrestato due uomini, un 21enne di Sarule e un 66enne di Cala Gonone, accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I due arresti sono avvenuti in seguito a delle perquisizioni che hanno portato al sequestro di una quantità significativa di droga destinata presumibilmente al mercato estivo lungo la costa del Golfo di Orosei. Il primo intervento ha visto il giovane 21enne sorpreso in possesso di una notevole quantità di marijuana, per un totale di 85,16 kg, suddivisa in vari bustoni sottovuoto, oltre a 78 grammi di hashish e a una serra attrezzata con 126 piantine di marijuana.