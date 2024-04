Incidente notturno a Marrubiu: Auto contro albero, un ferito

Gli operatori del servizio di soccorso sanitario 118 della Flema, giunti sul posto insieme ai Carabinieri di Terralba, hanno prestato le prime cure all'uomo prima di trasportarlo all'ospedale San Martino di Oristano. Le informazioni preliminari indicano che l'uomo ha riportato soltanto alcune contusioni, fortunatamente non gravi. Nel frattempo, è stato necessario l'intervento di un mezzo di soccorso stradale per rimuovere il relitto dell'auto dalla scena. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. Questo incidente ricorda ai residenti di Marrubiu e ai viaggiatori l'importanza della prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne.

Nella tranquillità della notte a Marrubiu, un incidente stradale ha turbato la quiete del centro del paese. Intorno all'1:30 di notte, un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo la sua corsa contro un albero lungo via Napoli, vicino all'incrocio con via Diaz. L'impatto non è stato lieve: l'auto, a seguito della collisione, ha subito gravi danni, risultando quasi distrutta. Fortunatamente, il conducente, un uomo le cui generalità non sono state diffuse, è stato prontamente soccorso.