Rilancio del Caval Marì ad Alghero: Un progetto di riqualificazione firmato Maxinna

La nuova struttura ospiterà un ristorante di alto livello, diverse suite per ospiti e spazi dedicati ad attività sociali e culturali, promettendo di diventare un punto di riferimento per residenti e turisti. L'investimento in questa iniziativa non è solo economico ma anche simbolico, rappresentando una svolta significativa per il rilancio del patrimonio storico e culturale della città. Il progetto di rinascita del Caval Marì è atteso da decenni e si prefigura come un esempio di come interventi mirati possano rinvigorire l'appeal di luoghi con grande potenziale inutilizzato.





La società Maxinna, con la sua esperienza consolidata in altri ambiti imprenditoriali della città, tra cui il rinomato ristorante Rafel, sembra essere il partner ideale per garantire il successo di questa impresa. L'approccio che intendono adottare rispecchia un equilibrio tra innovazione e rispetto della tradizione, elementi chiave per il successo del rinnovamento. La comunità locale e i futuri visitatori attendono con interesse l'evolversi dei lavori, sperando che il nuovo Caval Marì possa contribuire a rafforzare l'identità di Alghero come città di cultura e bellezza, sostenendo al contempo lo sviluppo economico attraverso il turismo di qualità.

Il futuro del Caval Marì, storica struttura di Alghero, è finalmente chiaro. Sarà la società Maxinna, guidata da Massimiliano Galeandro e Andrea Pinna, presidente dell'Alghero Calcio e già noto imprenditore locale, a prendere le redini del progetto di riqualificazione. L'operazione prevede non solo un restauro conservativo ma anche una nuova gestione del luogo, mantenendo il suo storico nome. Il progetto, elaborato dallo studio Artek con gli architetti Sergio Murgia e Stefano Govoni, mira a trasformare il Caval Marì in un polo di attrazione culturale e gastronomico.