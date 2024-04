Allarme ambientale ad Alghero: Avvistata una chiazza sospetta vicino a Isola Foradada

La zona, nota per essere un santuario della biodiversità, è particolarmente vulnerabile a incidenti di natura ambientale. Attualmente, resta incerto l'origine della sostanza che ha generato la chiazza. Le ipotesi spaziano da potenziali sversamenti di combustibile di imbarcazioni di passaggio a scarichi non autorizzati di altre sostanze potenzialmente nocive. Questa incertezza rafforza il senso di urgenza per un intervento delle autorità competenti. La segnalazione è stata prontamente inoltrata ai responsabili della tutela ambientale, i quali sono chiamati ad una rapida e accurata investigazione per determinare la natura e l'entità del problema, nonché a identificare eventuali responsabili.

Un'inusuale macchia nel mare di Alghero ha scatenato l'allarme tra i visitatori della riserva naturale protetta, proprio davanti all'Isola Foradada, gioiello paesaggistico e frequentato luogo di interesse turistico. La presenza della macchia oleosa, individuata chiaramente da alcuni turisti dal belvedere, ha sollevato preoccupazioni immediate per l'ecosistema marino dell'area. Testimoni oculari hanno documentato l'anomalia con fotografie, evidenziando come la chiazza si trovasse vicinissima alla costa, in un tratto di mare noto per la sua importanza ecologica e la bellezza naturale.