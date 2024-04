Operazione anti-droga a Cagliari: Arrestato un 55enne per spaccio

Nel corso della perquisizione, la polizia ha sequestrato strumenti utilizzati per la lavorazione dello stupefacente, tra cui una bilancia di precisione, un frullatore per la macinazione e un setacciatore elettrico, a dimostrazione di un'attività organizzata con una certa sofisticazione. Oltre alla droga, le forze dell'ordine hanno rinvenuto e sequestrato anche 295 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività illecita di vendita delle droghe. L'uomo, dopo l'arresto in flagranza di reato, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, secondo quanto previsto dalle procedure per questi tipi di reati. Questo arresto segna un altro passo importante nella lotta contro il narcotraffico in città, dimostrando l'impegno continuo delle autorità nel contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. La rapidità dell'intervento e l'efficacia dell'operazione ribadiscono il messaggio che le zone residenziali non sono rifugi sicuri per le attività illecite.

Un intervento incisivo ha portato alla cattura di un cagliaritano di 55 anni accusato di detenzione e spaccio di droga. Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione di Cagliari, durante un'operazione di routine, hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo, situata nell'area di Monte Urpinu, scoprendo un vero e proprio laboratorio di produzione di hashish. Circa 650 grammi della sostanza, pronti per la vendita e parte ancora in elaborazione, sono stati trovati all'interno della dimora.