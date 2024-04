Tragedia a Chiaramonti: Morto improvvisamente a 22 anni il giovane Marco Spanu

Il sindaco Luigi Pinna ha deciso di mantenere soltanto la cerimonia religiosa, riflettendo un momento di lutto che abbraccia l'intera comunità. "Solo silenzio e rispetto", queste le parole del Primo Cittadino in queste ore di grande dolore. Inoltre, i festeggiamenti previsti per l'11 maggio, sotto l'egida del Comitato Santa Giusta 2024, sono stati rinviati. "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Marco e siamo vicini alla sua famiglia", ha comunicato il comitato, sottolineando il rispetto del lutto che ha colpito la comunità. Questo tragico evento ha lasciato un vuoto in tutti coloro che conoscevano e amavano Marco, segnando profondamente il tessuto sociale di Chiaramonti. La comunità ora attende risposte, sperando che l'autopsia possa fornire chiarimenti su quanto accaduto in quella fatale serata.

Martedì sera, alle 20:30, una tragica svolta ha colpito la comunità di Chiaramonti: Marco Spanu, un ragazzo di soli 22 anni, è morto improvvisamente mentre era in compagnia di amici. Il giovane ha accusato un forte dolore al petto e, nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, è deceduto in pochi attimi. Il corpo di Marco, molto conosciuto e stimato in paese, è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Sassari. Nei prossimi giorni sarà effettuata un'autopsia per determinare le esatte cause del decesso, un passo necessario per comprendere l'improvvisa scomparsa del giovane. La notizia della morte di Marco ha profondamente sconvolto Chiaramonti, tanto che le celebrazioni civili previste per il 25 aprile sono state annullate.