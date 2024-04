Fermato ad Olbia: Guidava senza patente un'auto rubata con refurtiva a bordo

Nell'auto, occupata anche da un secondo individuo, sono stati trovati strumenti agricoli di notevole valore. Interrogati sulla provenienza della refurtiva, i due uomini hanno fornito risposte contraddittorie, aumentando i sospetti degli agenti. La situazione si è chiarita con il coinvolgimento del proprietario dell'agenzia agricola da cui proveniva l'attrezzatura. Questi, contattato dalla polizia, non aveva ancora notato il furto. Di conseguenza, i due uomini sono stati denunciati per furto in concorso. Questo arresto sottolinea l'importanza dei controlli stradali per la sicurezza pubblica, non solo per regolare il traffico ma anche come deterrente contro reati più gravi.

Un controllo notturno alla periferia di Olbia ha portato alla luce un caso di furto aggravato e guida senza patente. L'episodio, verificatosi il 12 aprile, è stato reso noto solo nella giornata di ieri dalla polizia locale. Durante un posto di blocco, gli agenti hanno notato un'autovettura sbandare in modo evidente e hanno deciso di intervenire. Alla guida si trovava un uomo il cui comportamento nervoso ha subito attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. I controlli hanno rivelato che l'uomo era privo di patente, revocatagli già diversi mesi fa, e presentava un tasso alcolico tre volte superiore al limite consentito.