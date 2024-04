Incendio devasta il bar ristorante Capo Est a Capo Comino

Nonostante la rapidità delle operazioni, la struttura ha subito danni ingenti, risultando totalmente distrutta. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenute le forze dell'ordine per effettuare i necessari rilievi di legge e avviare un'indagine sulle cause dell'incendio. Queste procedure mirano a determinare le responsabilità e a chiarire le circostanze che hanno portato al disastroso evento.

Un violento incendio ha colpito il bar ristorante Capo Est, situato sulla spiaggia di Capo Comino, nel territorio di Siniscola. Il fuoco, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha completamente distrutto la struttura e minacciato l'area pinetata circostante, con il forte vento che ha alimentato ulteriormente le fiamme. L'intervento dei Vigili del Fuoco di Siniscola e Nuoro è stato immediato e decisivo per domare le fiamme e bonificare l'area interessata.