Ubriaco e contromano: Tragedia sfiorata sulla 131

Dopo numerose segnalazioni, il giovane è stato intercettato e fermato al chilometro 95 dalla Polizia Stradale di Laconi. Sottoposto a controllo elitometrico, è emerso che l'uomo presentava un tasso alcolico doppio rispetto al limite massimo consentito dalla legge.





Questo grave episodio non rappresenta un caso isolato per il 34enne, che già nel 2019 aveva subito la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. La recidiva ha portato a sanzioni severe, compreso il ritiro immediato della patente di guida, secondo quanto previsto dall'articolo 143, commi 11 e 12 del codice della strada, che punisce severamente la guida contromano e in stato di alterazione.





Questo grave incidente avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente l'intervento tempestivo delle autorità ha impedito il peggio, sottolineando l'importanza di un controllo costante e rigoroso sulle strade.

Nelle prime ore di domenica mattina, un episodio allarmante ha scosso la tranquillità della Statale 131 vicino Oristano. Un uomo di 34 anni è stato sorpreso a guidare contromano, causando momenti di puro terrore tra gli automobilisti che, con riflessi pronti, sono riusciti a evitarlo miracolosamente.