Sapori di Sardegna: Una battaglia gastronomica tra i giocatori del Cagliari

Ad aiutare i tre atleti nella preparazione dei piatti (prodotti con ingredienti esclusivamente sardi), i noti chef della formazione isolana William Pittalis e Marco Abis, i quali, durante l'incontro, hanno dato, con la loro indubbia professionalità e simpatia, un "tocco" di particolare pregio all’appuntamento. In merito alle pietanze proposte alla giuria dai "cuochi per un giorno" (Zappa e Hatzidiakos), abbiamo avuto gli gnocchi di patate e la fregola con pomodorini e ortaggi, che certamente hanno dato al piatto un surplus di indubbio valore. Riguardo al vincitore dell'incontro (valutato in maniera estremamente positiva dal pubblico in sala), questo ha visto prevalere il giocatore ellenico, la cui pietanza (al pari del suo "rivale" Zappa) è stata proposta alla commissione esaminatrice in maniera perfetta sia nell’impiattamento che nella preparazione. In conclusione, come epilogo vorremmo prima di tutto ringraziare le organizzazioni precedentemente citate, la società del Cagliari Calcio, i giocatori per aver reso possibile tale iniziativa, e in secondo luogo auspicando che tale situazione si ripeta anche negli anni avvenire per la gioia di tutti (che siano essi grandi o piccini), vi salutiamo con affetto.

A pochi giorni dal pareggio maturato in terra lombarda contro la fortissima Inter, si è tenuto un appuntamento colmo di gioia ed entusiasmo presso la splendida location della Manifattura Tabacchi. Un evento (di stampo culinario) che ha visto sfidarsi "a colpi di pentole e fornelli" due componenti della rosa allenata dall’ottimo mister Claudio Ranieri: il difensore Gabriele Zappa e il calciatore greco Hatzidiakos, mentre il terzo (l'angolano Zito Luvumbo) era uno dei membri della giuria. Si è trattata di una "battaglia" di tipo gastronomico, ovviamente, accaduta negli spazi precedentemente citati e inserita all'interno del ricco programma "Cent’anni insieme", allestito in maniera magistrale dall'organizzazione Ogliastra Eventi ed Opificio Innova, con il supporto di altri importanti enti, che ha messo in primo piano il buon cibo e le tradizioni dell'Isola, in quella che aveva l'obiettivo di essere (ed è stata con pieno successo) una serie di giornate rivolte al turismo esperienziale, alla longevità e alla riscoperta di prodotti, usi e costumi della Sardegna.