Grave Incidente sulla SS597: Cinque Feriti in Codice Rosso

Tra i feriti, una persona è stata giudicata in condizioni particolarmente gravi e è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale SS Annunziata di Sassari. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenute le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e il personale del servizio sanitario d'emergenza 118, nonché l'elisoccorso. Le squadre ANAS sono state chiamate per gestire la viabilità e facilitare il ripristino della normale circolazione il più rapidamente possibile. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, ma è stata riaperta al traffico alternato verso le 9:30, una volta completate le fasi iniziali di soccorso e messa in sicurezza dell'area. L'incidente ha provocato disagi nella circolazione stradale e ha richiesto un intervento rapido e coordinato delle autorità competenti per garantire assistenza e sicurezza ai feriti e ripristinare la viabilità sulla tratta interessata. La situazione resta monitorata per garantire il pieno ripristino della normalità sulla SS597.

Questa mattina si è verificato un grave incidente sulla SS597 “Di Logudoro”, la strada che collega Sassari a Olbia. L'incidente ha causato la chiusura dell'arteria al km 50,060, in entrambe le direzioni, nei pressi di Berchidda, al fine di permettere le operazioni di soccorso. Secondo quanto emerso, l'incidente è avvenuto probabilmente a causa di un sorpasso non riuscito, considerando che in quel tratto la strada è a due corsie. Lo scontro tra le auto coinvolte ha provocato il ferimento di cinque persone, trasportate d'urgenza agli ospedali di Sassari e Olbia.