Cagliari: Arrestato marocchino 28enne per falsificazione documenti e possesso illecito di oggetti

L'inchiesta ha rivelato che il documento era stato smarrito da un altro individuo giorni prima, in un comune dell'hinterland. Ma le sorprese non sono finite qui: durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso all'uomo un coltello a serramanico, forbici da potare e un tirapugni. Nella sua borsa, invece, si celavano un tablet, vari telefoni cellulari, documenti di identità di altre persone e carte di credito, il tutto presumibilmente di provenienza illecita. L'uomo, originario del Marocco e già noto alle autorità per precedenti penali risalenti al 2011, è stato condotto agli uffici della Polizia Scientifica per rilievi fotodattiloscopici che hanno confermato le false generalità. L'udienza di ieri mattina ha visto il giudice convalidare l'arresto, senza applicare misure cautelari, ma concedendo il via libera per l'espulsione dal territorio nazionale.

La Polizia di Cagliari ha messo fine alle manovre di un individuo di 28 anni, arrestato in flagranza per aver presentato un documento falso. Il giovane straniero è stato fermato durante un controllo da un equipaggio della Squadra Volante, in via Roma, quando ha mostrato una carta d'identità elettronica a nome di un cittadino egiziano nato nel 2008, corrispondente alle informazioni personali che ha fornito agli agenti. Tuttavia, gli occhi attenti degli ufficiali hanno notato una discrepanza: il volto sul documento non corrispondeva a quello del soggetto fermato.