Alghero, teatro del futuro: Ospiterà il G20spiagge nel 2025

Gli assessori al Turismo e all'Urbanistica, Alessandro Cocco ed Emiliano Piras, hanno rappresentato la città sarda, partecipando attivamente ai dibattiti con il network delle Comunità Marine. Si è parlato di mobilità, infrastrutture e dello sviluppo di prodotti culturali che potrebbero rafforzare il posizionamento competitivo di Alghero sul panorama internazionale. Il vertice è stato anche l'occasione per mettere in luce i progetti di Candidatura UNESCO, con Alghero in prima linea per il riconoscimento del patrimonio archeologico preistorico della Sardegna, una collaborazione che vede coinvolti oltre 60 comuni dell'isola sotto la guida del Cesim e della Prof.ssa Peppina Tanda. Tra le iniziative di spicco presentate, spicca "Plaçalguer - Gust I Tradició", un format che esalta il prodotto turistico enogastronomico tradizionale attraverso esperienze autentiche, promuovendo così la cultura locale in un contesto di mercato globale.





L'ospitare il G20spiagge nel 2025 non è solo un traguardo per Alghero, ma una strategica vetrina internazionale che potrebbe culminare con il riconoscimento del Parlamento delle Comunità Marittime. Con eventi di tale portata, Alghero non solo rafforza la sua immagine di capitale turistica di eccellenza, ma si pone come leader nel dibattito su come le piccole comunità costiere possano innovare e prosperare rispettando il delicato equilibrio tra turismo e sostenibilità. In questa cornice, il futuro di Alghero brilla di potenzialità, pronta a mostrare al mondo la sua capacità di unire tradizione e innovazione, storia e sviluppo, in un dialogo continuo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale che la distingue.

È ufficiale: la splendida Alghero in Sardegna sarà la cornice del G20spiagge nel 2025, il summit che vede protagoniste le Città Balneari Italiane. La decisione è stata presa a Caorle, durante l'ultimo incontro del G20s che ha coinvolto le destinazioni costiere italiane più prestigiose, caratterizzate da una popolazione inferiore ai 65 mila abitanti e un flusso turistico annuo superiore al milione di visitatori. Alghero, con la sua Riviera del Corallo, si è distinta non solo per la bellezza incontestabile, ma anche per la capacità di proporre una visione innovativa e sostenibile della gestione delle aree costiere.