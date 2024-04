Al Canile di Cagliari Osso e i suoi amici a quattro zampe aspettano una nuova famiglia a cui voler bene

Ora, Osso è un cane giovane, dinamico, che ama l'avventura e la compagnia, sebbene possa mostrarsi inizialmente timido con gli estranei. Il Canile di Cagliari non è solo un rifugio temporaneo; è un trampolino di lancio verso una nuova vita per molti cani come Osso. La struttura promuove attivamente l'adozione responsabile, cercando di abbinare ogni animale con la famiglia più adatta alle sue esigenze. Per Osso, si cercano adottanti attivi, idealmente giovani adulti o famiglie senza altre pet, che possano dedicargli tempo per esplorare e giocare, in un ambiente che sia appartamento o casa con giardino. L'adozione di un animale dal canile è un gesto di comprensione profonda e di impegno; questi cani hanno storie, spesso difficili, ma hanno anche un grande amore da dare.





Osso e i suoi amici sono pronti a diventare compagni fedeli e affettuosi. Per coloro che sono mossi a fare la differenza nella vita di un cane, il Canile di Cagliari facilita il processo di adozione con orari di ricevimento dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12, previo appuntamento. È possibile prendere appuntamento tramite email o telefonando direttamente al canile. Dettagli aggiuntivi sui cani disponibili per l'adozione sono visibili sul sito web del Comune, nonostante possa essere temporaneamente inaccessibile per aggiornamenti. La storia di Osso è un promemoria potente: ogni cane merita una seconda chance e una famiglia amorevole. Facendo spazio in casa e nel cuore per uno di questi amici a quattro zampe, non solo si salva una vita, ma si arricchisce anche la propria.

Cagliari, il Canile Comunale di Via Po è una finestra su storie di resilienza e speranza. Qui, Osso, un meticcio di due anni, e i suoi compagni a quattro zampe attendono il calore di una nuova famiglia, pronti a offrire amore incondizionato a chi deciderà di accoglierli nella propria vita. Osso, trovato vagante e denutrito nella zona di Santa Gilla, ha già attraversato un viaggio straordinario di recupero. All'arrivo in canile, era così debilitato che stentava a stare in piedi, ma il suo spirito indomito ha prevalso. Grazie alle cure amorevoli del personale del canile, in soli due mesi, è rinato, ritrovando la forma e la vivacità che lo caratterizzano.