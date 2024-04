Arrestato a Arzachena per Stalking e Minacce con Spranga





La situazione è culminata martedì scorso quando il 57enne è stato fermato mentre minacciava un artigiano con una spranga. Ulteriori ricerche hanno portato al ritrovamento di materiale potenzialmente utilizzabile per la creazione di ordigni artigianali, motivo per cui la Procura di Tempio ha ordinato perizie tecniche specifiche. L'intervento delle autorità è stato supportato anche dalle immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che hanno fornito evidenze cruciali per le indagini.

Ad Arzachena, un uomo di 57 anni è stato arrestato dopo un periodo di azioni intimidatorie che includevano atti vandalici, minacce e persino l'accensione di incendi. Le forze dell'ordine, in particolare il Commissariato di polizia di Porto Cervo in collaborazione con i carabinieri di Arzachena, hanno condotto indagini approfondite che hanno portato all'arresto dell'individuo. Recentemente, l'uomo era stato oggetto di un Daspo urbano emesso dalla Questura di Sassari, ma ha continuato le sue attività persecutorie.