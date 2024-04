Arrestato a Olbia per persecuzione dell'ex compagna





Il giorno successivo, l'uomo è tornato, aggirandosi intorno alla casa e sferrando calci violenti alla persiana della porta d'ingresso. Il culmine degli episodi si è raggiunto nel pomeriggio del 14 aprile: dopo aver chiamato ripetutamente la donna per tutto il giorno, l'uomo è riuscito a entrare nuovamente nell'abitazione senza permesso. Nonostante l'ex compagna gli avesse chiesto di andarsene, lui l'ha spinta facendola cadere a terra e causandole escoriazioni. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato e lo hanno trasportato al Commissariato per i procedimenti di rito. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato poi trasferito al carcere di Bancali. Durante l'udienza di convalida, è stata applicata una misura cautelare che prevede il divieto di avvicinamento alla vittima, con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico.

Un uomo è stato arrestato a Olbia dopo una serie di gravi episodi di stalking nei confronti della sua ex compagna. Gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia hanno messo fine alle sue azioni nella serata di domenica 14 aprile, dopo tre distinte aggressioni in meno di 48 ore. Il primo episodio si è verificato la sera del 12 aprile quando l'uomo, forzando una finestra, è entrato nell'abitazione della donna mentre era in compagnia del suo attuale compagno. L'intrusione si è conclusa con minacce e offese.