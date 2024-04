Grave incidente sul lavoro a Cagliari: Operaio cade da sei metri

La ricostruzione iniziale suggerisce che il cestello si sia bloccato a causa di un problema tecnico. Nel tentativo di riportarlo a terra, si è verificato il rovesciamento che ha visto uno degli operai cadere, mentre l'altro è rimasto appeso per l'imbracatura. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente per assistere l'uomo ferito. Le indagini, avviate immediatamente dopo l'incidente, mirano a chiarire tutte le fasi dell'accaduto e a determinare se vi siano state negligenze o malfunzionamenti. L'evento ha attratto l'attenzione di molti passanti e dei colleghi dell'operaio, che hanno seguito con apprensione le operazioni di soccorso, evidenziando la tensione e la preoccupazione per la sicurezza sul lavoro in situazioni di utilizzo di macchinari elevati.

Questa mattina a Cagliari, un incidente sul lavoro ha gravemente ferito un operaio di 40 anni in via Cocco Ortu. L'uomo, impegnato nella manutenzione di un palazzo, è caduto da un cestello elevatore da un'altezza di sei metri. A seguito della caduta, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu, dove attualmente è ricoverato con prognosi grave ma non in pericolo di vita, avendo subito diverse fratture e lesioni. Il cestello si è rovesciato in circostanze ancora da accertare, nonostante i due operai coinvolti indossassero regolarmente le dotazioni di sicurezza richieste. Sul posto sono intervenuti gli esperti dello Spresal della Asl di Cagliari e il pm di turno per le indagini.