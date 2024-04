Nuoro: 44 segnalazioni di perdite idriche da inizio anno - Risposte insoddisfacenti da Abbanoa

Secondo quanto riportato, l'ente ha ripetutamente dichiarato di essere impossibilitato a intervenire efficacemente a causa della mancanza di imprese disponibili per eseguire i lavori necessari. Questa critica condizione è stata portata all'attenzione del Consiglio Comunale dalle consigliere dell'opposizione Lisetta Bidoni e Natascia Demurtas, attraverso un'interrogazione presentata al sindaco, il primo cittadino Soddu.





Le consigliere sottolineano la necessità di una risposta più efficace e tempestiva da parte di Abbanoa, criticando la gestione e la manutenzione della rete idrica che sembra non tenere il passo con le esigenze della città. La popolazione di Nuoro attende con urgenza miglioramenti concreti che possano risolvere una volta per tutte il problema delle perdite idriche, evitando ulteriori sprechi di una risorsa tanto preziosa quanto necessaria.

A Nuoro, il disagio dei cittadini cresce di fronte alle numerose perdite idriche non ancora riparate dalla rete gestita da Abbanoa. Dall'inizio dell'anno, ben 44 segnalazioni sono state inviate all'ente, di cui 26 riguardanti perdite idriche evidenti e persistenti. Nonostante l'annuncio di Abbanoa di investire oltre 700 mila euro per il ripristino di alcune condotte, i risultati sembrano non essere ancora visibili. La situazione sta causando notevoli disagi alla popolazione locale, con i cittadini che continuano a segnalare gli stessi problemi, ricevendo però risposte insoddisfacenti.