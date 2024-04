La biennale di Venezia accoglie per la prima volta un'opera di Costantino Nivola

"Siamo particolarmente felici," ha commentato Ilaria Portas, assessora della cultura, "che un'opera di Costantino Nivola, a più di 25 anni dalla sua morte, sia presente a Venezia, in questa importantissima vetrina internazionale." L'edizione 2024 della Biennale ha per tema "Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere", un concetto che risuona profondamente nel contesto attuale di conflitti globali, sottolineando un messaggio di universalità e riflessione comune sulla condizione di "straniero". L'evento si svolgerà a Venezia dal 20 aprile al 24 novembre, offrendo una piattaforma eccezionale per apprezzare l'arte di Nivola e meditare sulle questioni culturali, politiche, etiche e sociali del nostro tempo.

Quest'anno, un evento significativo arricchisce la Biennale di Venezia, una delle più antiche e prestigiose istituzioni culturali al mondo. Per la prima volta, sarà esposta un'opera del noto scultore sardo Costantino Nivola, un gesto che non solo celebra il talento dell'artista, ma anche il patrimonio culturale della Sardegna. Il Museo di Orani, che ospita la più vasta collezione delle opere di Nivola, e l'intera regione sarda ricevono così un riconoscimento di grande prestigio.