Cronaca Bambino di un anno e mezzo perde la vita dopo essere stato investito dall'auto del padre #italia

Un bambino di soli un anno e mezzo, Matteo Vidali, ha perso la vita dopo essere stato accidentalmente travolto dall'auto del padre. L'uomo, mentre manovrava in retromarcia nel cortile di casa, non ha notato la presenza del piccolo dietro il veicolo. Immediata è stata la reazione dei genitori che, disperati, hanno chiamato i soccorsi. Nonostante la rapida corsa in ospedale e gli intensi sforzi del team medico, che ha tentato per quasi un'ora di rianimare il bambino, Matteo è stato dichiarato deceduto martedì sera. I gravi traumi riportati, soprattutto a livello cerebrale, non hanno lasciato speranze. La comunità locale è profondamente colpita da questa perdita inaspettata e si stringe attorno alla famiglia Vidali in questo momento di immenso dolore.