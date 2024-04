Festeggiamenti in onore della Beata Edvige Carboni: Pozzomaggiore celebra la sua figlia illustre

Gli eventi prenderanno avvio con la novena in onore della Beata, culminando il 4 maggio con la festa principale, quando si terranno celebrazioni liturgiche, conferenze e processioni nel nome di Edvige Carboni, beatificata per le sue virtù cristiane e l'importanza della preghiera nella vita spirituale. Il primo giorno di celebrazione vedrà una Messa trasmessa in diretta, simbolo della modernità che si intreccia con la tradizione, seguita dal Rosario, elemento centrale della devozione mariana. La novena si svolgerà con recite quotidiane del Rosario e celebrazioni eucaristiche, invitando i partecipanti a riflettere sulla vita e i messaggi della Beata.





I festeggiamenti includeranno inoltre giornate tematiche, come la Giornata degli Anziani e degli Ammalati, in cui la comunità cristiana si raccoglie in preghiera per i più bisognosi, e il Giorno Natalizio della Beata Edvige Carboni, celebrando la sua vita e testimonianza di fede. In evidenza sarà la Giornata della Preghiera e della Riconciliazione, un momento per approfondire il tema del perdono e dell'unione nella comunità cristiana. La giornata vedrà una conferenza su "Il ruolo del postulatore nel mettere in luce le virtù dei candidati agli onori degli altari e l'importanza della preghiera nel cammino spirituale della Beata Edvige", evidenziando l'importanza del processo di beatificazione e il valore della preghiera.





Tra i momenti più attesi, ci sarà la tradizionale veglia di preghiera e l'esposizione eucaristica. Il culmine sarà raggiunto con la festa della Beata il 4 maggio, che inizierà all'alba con una Messa e proseguirà con celebrazioni durante tutta la giornata, tra cui una solenne processione e simulazioni per le vie del paese. Il programma è pensato per coinvolgere tutti i segmenti della comunità, dai bambini agli anziani, riaffermando il legame intrinseco tra fede, cultura e tradizioni locali. Questi giorni di festa rappresentano una preziosa occasione per vivere la spiritualità in maniera comunitaria e per ricordare l'eredità di una donna la cui vita continua a ispirare molti credenti.





La Parrocchia San Giorgio M. di Pozzomaggiore e la Diocesi di Alghero-Bosa invitano i fedeli a unirsi ai festeggiamenti e a condividere momenti di fede e riflessione nel ricordo della Beata Edvige Carboni, testimone della luce del Vangelo in terra sarda.

