Condanna per rapina e violenza: Due giovani di Alà dei Sardi in carcere





L'escalation di violenza non si è fermata qui: i due hanno trattenuto la donna all'esterno del circolo mentre continuavano il loro raid distruttivo, arrivando anche a staccare l'elettricità dal contatore esterno, lasciando il locale al buio. L'indagine, condotta dai carabinieri della stazione locale con il supporto del nucleo operativo radiomobile di Ozieri, ha permesso di identificare e denunciare i responsabili. Dopo anni di procedimenti giudiziari, la sentenza definitiva ha sancito la loro colpevolezza, culminando con l'arresto e il trasferimento in carcere. Questo episodio sottolinea la serietà con cui vengono trattati i reati di violenza e rapina, riaffermando l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto della legge.

Due giovani residenti a Alà dei Sardi, di 35 e 30 anni, sono stati recentemente arrestati e trasferiti al carcere di Bancali a Sassari, in seguito alla condanna definitiva emessa dalla Corte d'Appello di Sassari. I due sono stati condannati a due anni e dieci mesi di reclusione per i reati di violenza privata e rapina commessi in concorso. La vicenda si ricollega a eventi accaduti nel 2016, quando i due, insieme ad alcuni amici, hanno fatto irruzione in un circolo privato locale. Secondo quanto riportato dalle autorità, i giovani hanno iniziato a molestare la barista presente, costringendola a servirli senza successivamente saldare il conto. Nel corso dell'episodio, hanno inoltre causato danni significativi al locale, distruggendo bicchieri, merce esposta e addirittura la porta d'ingresso e una stufa a pellet.