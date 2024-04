Tentato femminicidio a Carbonia: Ex compagno si schianta volontariamente contro l'auto della donna

La donna aveva precedentemente denunciato Zonza per stalking, ottenendo un provvedimento restrittivo che gli vietava di avvicinarsi a lei. Secondo la ricostruzione degli eventi da parte delle forze dell'ordine, Zonza stava seguendo la donna a distanza e, non appena ha avuto l'opportunità, ha cambiato corsia per causare deliberatamente lo scontro. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 16 della statale 126. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale di Carbonia, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Date le circostanze dell'incidente e le pregresse denunce per stalking, è stato richiesto l'intervento dei poliziotti del Commissariato di Carbonia e della squadra mobile di Cagliari. Nel corso delle indagini, sono stati recuperati diversi filmati che sembrano confermare la premeditazione di Zonza e la sua intenzione di uccidere la ex compagna.





Gli investigatori della squadra mobile, coordinati dalla Procura di Cagliari, hanno lavorato incessantemente e, nelle prime ore di questa mattina, è stato formalizzato il fermo di Zonza. Questo tragico evento sottolinea ancora una volta l'urgenza di affrontare con massima serietà il problema della violenza contro le donne e di rafforzare le misure di protezione per le vittime di stalking e violenza domestica.

