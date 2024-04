Emergenza incendi nel cagliaritano: Evacuazioni e vasto dispiegamento di forze

Il presunto responsabile dell'incendio è stato individuato dal Corpo forestale: si tratta di un uomo di 60 anni, che sarà denunciato per incendio colposo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava bruciando alcune ramaglie quando, a causa del vento forte, ha perso il controllo del fuoco. Sul posto, le squadre dei vigili del fuoco, il Corpo forestale e numerosi volontari stanno lavorando incessantemente per contenere le fiamme, che ora si sono spostate su un crinale lontano dalle abitazioni e sono sotto controllo. Nonostante l'interruzione dell'attività aerea del secondo canadair, dovuta alle avverse condizioni meteorologiche, le operazioni a terra proseguono efficacemente.





Circa quindici persone sono state evacuate dalle loro abitazioni come misura precauzionale e passeranno alcune ore fuori casa mentre continua la lotta contro l'incendio. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e hanno messo in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione e contenere il più rapidamente possibile il disastro ambientale.

Un vasto incendio ha colpito le campagne di Sarroch, nel Cagliaritano, costringendo all'evacuazione di alcune case di campagna. Le fiamme, alimentate da un forte vento di maestrale, hanno richiesto l'intervento massiccio dei soccorsi, compresi due canadair, uno dei quali ha subito un guasto e ha dovuto interrompere le operazioni.