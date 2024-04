Pregiudicato sassarese arrestato per furto su auto

L'arresto è avvenuto intorno alle 23, quando un agente di passaggio ha notato una ragazza che parlava in modo concitato con l'uomo. Avvicinandosi, l'agente ha scoperto che l'uomo aveva appena danneggiato l'auto della giovane e rubato alcuni oggetti all'interno. L'agente ha prontamente bloccato l'uomo mentre un'autopattuglia del nucleo pronto intervento-sicurezza urbana giungeva sul posto per prendere in consegna il sospetto e accompagnarlo negli uffici della Polizia locale in via Carlo Felice.





Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nello zaino dell'uomo numerosi oggetti presumibilmente rubati in precedenti furti su autovetture, tra cui un navigatore satellitare, capi di abbigliamento e attrezzi utilizzati per lo scasso. Nelle vicinanze del luogo dell'arresto, sono state identificate altre 12 autovetture con i vetri infranti, segno che l'area di San Giuseppe era stata recentemente teatro di numerosi furti simili. L'uomo è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Bancali, su disposizione dell'autorità giudiziaria. La Polizia locale sta ora conducendo indagini per identificare eventuali complici coinvolti in questa serie di furti che ha colpito la zona nelle ultime settimane.

