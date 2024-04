Grave incidente stradale a Carbonia: Due feriti e traffico in stallo

Parallelamente, un uomo che si trovava a bordo dell'Alfa Romeo è stato trasferito all’ospedale Sirai in codice rosso dal team di Sulcis Emergenze. Anche un'ambulanza della Misericordia è stata prontamente dispiegata sul luogo dell'incidente per fornire assistenza. A causa dell'incidente, la Statale 126 è rimasta bloccata per oltre un'ora, causando notevoli disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Carbonia, i carabinieri della stazione di Nuxis e gli agenti della polizia di Carbonia per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.





Anche una squadra dei vigili del fuoco di Carbonia è stata chiamata per garantire la sicurezza dell'area e aiutare nelle operazioni di recupero dei veicoli coinvolti. Le indagini sono in corso per stabilire le dinamiche esatte dell'incidente e per determinare eventuali responsabilità.

