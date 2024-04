Operazione antidroga a Oristano: Arrestato un 53enne per detenzione di sostanze stupefacenti

L'operazione si è concentrata particolarmente sulle arterie di comunicazione del capoluogo e nei comuni della provincia, estendendo i controlli anche a zone periferiche e meno frequentate. A Simaxis, un uomo di 53 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, come previsto dall'articolo 73 del D.P.R. 309/90. L'arresto è scaturito da indagini autonome condotte dai Carabinieri, che hanno portato a una perquisizione domiciliare durante la quale è stata scoperta un'ingente quantità di marijuana pronta per lo spaccio: complessivamente sono stati sequestrati 13 chilogrammi di marijuana e 832 grammi di estratto di infiorescenze di marijuana. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato anche materiale vario utilizzato per la coltivazione, la lavorazione mediante spremitura dell'estratto, e il confezionamento dello stupefacente.





L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà presso il Tribunale di Oristano. Questo provvedimento eseguito rappresenta una misura pre-cautelare attuata d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria in sede di indagini preliminari. Il soggetto arrestato è presunto innocente fino a sentenza definitiva, e contro il provvedimento sono ammessi mezzi di impugnazione. I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Oristano proseguono incessanti, con un focus particolare sulla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. A supporto di queste operazioni, viene impiegata anche l'unità cinofila dello Squadrone Carabinieri Cacciatori di Abbasanta, rafforzando così l'efficacia degli interventi sul territorio.

Venerdì 12 aprile, nell'ambito di un'intensificazione del controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Oristano, i Carabinieri della locale Compagnia hanno condotto un'importante operazione volta alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti.