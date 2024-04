Mario Draghi e il futuro d'Europa: Una visione radicale tra speranze e critiche

La proposta di Draghi di "agire insieme, possibilmente sempre", emerge non solo come un invito alla collaborazione, ma come un imperativo categorico in un'era di tensioni geopolitiche crescenti. Tuttavia, la grandiosità della visione non sfugge al cinismo politico che talvolta permea le aule di Bruxelles. "Ripristinare la nostra competitività non è qualcosa che possiamo ottenere da soli o gareggiando a vicenda", prosegue Draghi, sottolineando l'importanza di un'azione congiunta per il rinnovamento economico e sociale. Il dialogo sugli interventi di Draghi trova eco nelle parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che durante la conferenza sul pilastro europeo dei diritti sociali, ha sottolineato l'importanza dei report di Draghi e Enrico Letta per delineare il futuro dell'Unione.





"Nei prossimi cinque anni dobbiamo confermare il primato della nostra Unione come luogo in cui vivere e fare affari", afferma von der Leyen, in una dichiarazione che suona tanto come un endosso quanto come una sfida lanciata ai futuri leader europei. Non mancano le voci critiche o almeno scettiche, come quella del presidente del Senato italiano Ignazio La Russa, che pur riconoscendo i meriti di Draghi, sottolinea una certa distanza dalla politica attuale: "Lui sicuramente ha i titoli per ambire a ogni ruolo. Sulla ipotesi concreta non so dire niente e su quello che ha detto men che meno perché non ho letto" il suo discorso. Anche Viktor Orban, premier ungherese, pur lodando Draghi come persona, mantiene un prudente distacco dalle speculazioni su una sua possibile candidatura alla presidenza della Commissione. In quest'arena, Mario Draghi si muove con l'autorevolezza di chi conosce il gioco europeo, proponendo un rinnovamento che non lascia spazio a mezze misure.





Tuttavia, resta da vedere se la sua visione di un'Europa più unita e coesa nel confronto con il resto del mondo troverà terreno fertile o se si scontrerà con le realtà politiche nazionali e le resistenze interne. In definitiva, il futuro dell'Europa secondo Draghi si dipinge in termini di necessarie trasformazioni radicali, ma l'accoglienza di queste idee da parte delle altre figure politiche europee e la loro attuazione rimarranno il vero banco di prova della sua visione. L'Europa è davvero pronta per il cambiamento radicale di cui parla Draghi? Solo il tempo potrà dirlo.

