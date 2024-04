Alghero celebra Sant Jordi con le Vetrine da Leggere

Da venerdì 19 a domenica 28 aprile le vetrine di negozi, boutique e attività esporranno pagine di libri e frasi tratti da opere letterarie, accuratamente selezionate dai commercianti e dagli imprenditori locali. Delle vere e proprie “Vetrine da leggere” per accompagnare con delle brevi letture le passeggiate di tutte le persone nel centro storico di Alghero. Gli organizzatori invitano tutti a esplorare le strade del centro storico, dove sarà possibile immergersi nelle parole di Proust, Calvino, Antoine de Saint-Exupéry e molti altri illustri autori: l’obiettivo è intrattenere, arricchire e sottolineare quanto la lettura sia fondamentale per espandere la mente e arricchire lo spirito.





Il CCN Al Centro Storico lancia la seconda edizione dell’iniziativa #VetrinedaLeggere, pensata per celebrare Sant Jordi, la Giornata Mondiale del Libro, intrattenere i passanti e valorizzare l’importanza della lettura Dal 19 al 28 aprile ad Alghero l’associazione CCN Al Centro Storico, in collaborazione con la Generalitat de Catalunya, celebrerà Sant Jordi 2024, un evento che si rafforza ogni anno, consolidando la città come la "Barcellona d'Italia". La ricorrenza di Sant Jordi, patrono storico della Catalogna, è tradizionalmente legata ai temi dell'amore e della cultura e coincide con la Giornata Mondiale del Libro. Per celebrare adeguatamente il Centro Commerciale Naturale "Al Centro Storico" lancia la seconda edizione di "Vetrine da Leggere", iniziativa che coinvolge le attività commerciali situate nel cuore della città.