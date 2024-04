Sas Domos de Angioy a Bono il 27-28 Aprile 2024

Nell’occasione non solo verrà ricordata la figura storico politica di Giovanni Maria Angioy, ma si andrà anche alla scoperta delle tipicità enogastronomiche del territorio, dei canti e balli della tradizione, con la partecipazione delle maschere tradizionali, dei gruppi folk e delle coppie in abito tradizionale provenienti da tutta la Sardegna. Fulcro della manifestazione saranno le Domos, dove sarà possibile assistere alla lavorazione dei prodotti locali ad opera delle laboriose mani di artisti, produttori e artigiani di Bono. Non solo, le Domos saranno anche il luogo dove poter degustare i prodotti enogastronomici del territorio.

Bono è un comune italiano di 3 290 abitanti della provincia di Sassari, situato nella regione storica del Goceano. , a poca distanza da Burgos e dal suo castello. Bono è famoso soprattutto per essere il paese natale di Giovanni Maria Angioy, il politico e rivoluzionario che, ispirandosi alle idee della Rivoluzione francese e convinto della necessità di combattere la tirannide, si ribellò ai Savoia dopo i vespri sardi. Alla figura dello storico patriota sardo, è dedicato “Sas Domos de Angioy” a Bono del 27 e 28 aprile 2024, uno degli eventi più attesi di questa fine del mese.