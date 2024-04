Una statua per Tore Burruni: Emozioni in bronzo ad Alghero





Salvatore "Tore" Burruni, l'eroe dei pesi mosca, sarà presto immortalato in una statua, opera del tenace artista pavese Antonio De Paoli. La notizia è stata accolta con un'emozione palpabile da chi ha vissuto e respirato i giorni d'oro di Burruni. Gianfranco, figlio del pugile, è stato tra i testimoni di questo momento di alta commozione durante la presentazione del modello in studio: "Ho visto il modello e mi sono emozionato".





È il battito di un ricordo che non vuole svanire, che attraverso la fusione del bronzo, troverà forma e spazio nel cuore del centro storico di Alghero. Lo svelamento è previsto per il prossimo settembre, un evento che promette di radunare vecchi e nuovi appassionati, celebrando un campione che nel 1965 a Roma strappò il titolo mondiale dai guantoni del thailandese Kingpetch.





Una vittoria non solo sportiva ma anche simbolica, che ha innalzato Burruni a icona perenne di tenacia e spirito indomito. La statua emerge come un segno di riconoscenza che trascende il semplice omaggio artistico; è una testimonianza permanente che collega il passato di una comunità al suo presente e futuro. "Oltre alla somiglianza, davvero emozionante" ha commentato Gianfranco, "quello che più mi ha colpito della statua è lo slancio del caratteristico balzo che l’artista è riuscito a immortalare, quasi in movimento". Antonio De Paoli, scelto tra numerosi scultori di fama nazionale, ha confermato di essersi ispirato dai movimenti unici del pugile: "Ho visionato diversi filmati dei combattimenti di Tore Burruni e ho notato questa tecnica tutta sua di balzare in avanti per colpire gli avversari più alti: ho voluto rappresentarlo proprio in questo slancio".





Il progetto, sostenuto dal Comune di Alghero, la presidenza del Consiglio regionale, la Fondazione di Sardegna e la Camera di commercio di Sassari, è anche frutto di una raccolta fondi che ha coinvolto tifosi, cittadini e imprese locali, dimostrando quanto profondo sia il legame di Burruni con la sua terra e la sua gente. Il tutto è incorniciato dalla scenografica accoglienza di Michele Lanati e Fabio Bruni, sindaco e vicesindaco di Corvino San Quirico, che hanno saputo ospitare l'emozione e l'attesa di questo tributo.





Così, mentre la statua di Burruni si prepara a ergersi fiera, Alghero si appresta a rivedere un suo figlio prediletto, non più solo nelle storie o nei ricordi, ma come presenza tangibile e ispiratrice per chiunque percorra le sue vie. Un omaggio in bronzo, sì, ma soprattutto un simbolo duraturo di coraggio e passione, scolpito nell'eternità del metallo, come nel cuore di chi ancora crede nell'essenza dello sport e dei suoi eroi.

Un pezzo di storia si impianta solidamente sulle pietre di Alghero, racchiudendo in sé la grinta e la gloria di un campione che ha saputo far battere il cuore di una città intera.