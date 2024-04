ANDREED da Berchidda con "Saturn" - Secondo singolo per il giovane Andrea Demuru





L'entusiasmo e la passione che emergono dal singolo sono il risultato di un lavoro sinergico e di una visione condivisa della musica come espressione pura e connettiva. Il singolo "Saturn" si preannuncia come un viaggio attraverso il vasto universo musicale, un brano che incarna la continua ricerca di novità e originalità di ANDREED. Dj Andrea Demuru, il cui nome è già noto nelle scene musicali locali, si prepara a fare il grande salto, puntando a conquistare un pubblico più ampio e eterogeneo. Aspettiamo il rilascio di "Saturn", pronti ad accogliere la freschezza e l'energia di questo nuovo successo. Buona fortuna ANDREED, che la tua musica possa brillare forte come il pianeta che ha ispirato il tuo singolo.

Andrea Demuru, in arte ANDREED, giovane talento che porta con sé le vibranti correnti di Berchidda ritorna con un secondo singolo, intitolato "Saturn". Il singolo verrà pubblicato il prossimo venerdì 19 aprile a mezzanotte, promettendo di essere una svolta nel percorso artistico del 24enne. Non è solo una canzone, ma un punto di incontro di energie e talenti diversi. Con ANDREED, si uniscono le voci di Simo e Sere, due collaboratori che aggiungono il proprio tocco unico alla traccia, mentre la produzione porta la firma di Danilo Meloni, meglio conosciuto come STRNV.WAV.