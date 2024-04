Operazione antidroga ad Oristano: Intensificati i controlli, un arresto a Cabras

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori 6,6 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. Nel corso della stessa operazione, il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 309/1990, in attesa delle decisioni che le autorità, sia giudiziarie che prefettizie, adotteranno nei suoi confronti. I controlli continueranno con impegno da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Oristano, che si avvalgono anche del supporto delle Unità cinofile dello Squadrone Carabinieri Cacciatori di Abbasanta, per combattere il fenomeno del traffico di droga, soprattutto tra i giovani. Le operazioni si svolgono nel pieno rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, in attesa di ulteriori approfondimenti e del giudizio definitivo delle autorità competenti.

Giovedì 11 aprile, nell'ambito di una campagna rafforzata di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale, i Carabinieri della Compagnia di Oristano hanno effettuato operazioni mirate alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, con un focus particolare sulle zone periferiche e meno frequentate del Capoluogo e altri Comuni della Provincia. A Cabras, località già recentemente al centro di operazioni simili, i militari dell'Arma hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di un uomo di 58 anni, disoccupato e residente nel Comune. L'individuo è stato fermato immediatamente dopo aver venduto 0,5 grammi di marijuana a un giovane bracciante agricolo maggiorenne proveniente da Paulilatino.