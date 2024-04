Emozioni e trionfi a Valledoria: Pintore, Delinna e Lo Monaco vincono la 3^ tappa della coppa Sardegna di endurance

La manifestazione, inserita nel calendario della FISE Sardegna e Asvi, ha onorato la memoria di Martina Berluti con il 2° memorial, un simbolo di resistenza e passione che trascende il tempo. I cavalieri e le amazzoni hanno dato prova di tenacia e abilità lungo i percorsi disegnati per l'occasione. Fabrizio Pintore, con l'anglo-arabo Campadi Tue, ha conquistato la Cen B (87 km), distanziando i validi avversari Federica Bandino e Teresa Rachele Porcu. La competizione Cen A (46 km) ha visto una straordinaria Claudia Delinna dominare la gara, seguita da Serena Pintore e Maria Letizia Orecchioni, in un podio che celebra la forza femminile nello sport. Un altro trionfo per le donne con la giovanissima Martina Lo Monaco, vincitrice nella categoria Debuttanti sui 23 km, anticipando Federico Abeltino e Vincenzo Mulas.





Nella categoria Debuttanti Under 14, a brillare è stata Maria Salaris, che ha tagliato per prima il traguardo, seguita da Giorgio Prezioso e Giada Simula, dimostrando il crescente talento dei giovani cavalieri sardi. L'evento non è stato solo un campionato, ma un momento di riflessione e tributo. Una messa celebrata sabato e le premiazioni hanno fornito l'occasione per commemorare Martina Berluti e Stefano Cherchi, un altro talento dell'equitazione tragicamente scomparso. Autorità locali, tra cui la neo consigliera regionale Carla Fundoni, l'assessore comunale di Viddalba Marco Mazzei e il consigliere comunale Marco Cugusi, hanno preso parte all'evento, sottolineando il valore sportivo e comunitario della manifestazione.





Davide e Maria Berluti, insieme all'istruttore Costantino Sanna, hanno reso omaggio all'instancabile impegno della FISE e degli sponsor, rinnovando la promessa di sostegno ai giovani attraverso l'Associazione Martina Berluti, con iniziative educative e di sostegno come borse di studio. La Coppa Sardegna di Endurance a Valledoria si conferma quindi un appuntamento di sport, cuore e solidarietà, dove la competizione lascia spazio a valori più profondi, celebrando la vita e l'eredità di coloro che, come Martina, hanno saputo insegnare il vero significato di resistenza e amore per la vita.

Lo sport si tinge di emozione a Valledoria con il successo della terza tappa della Coppa Sardegna di Endurance e il commovente ricordo di Martina Berluti, giovane amazzone scomparsa lo scorso anno, che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore degli appassionati di equitazione. Il weekend ha offerto un mix esplosivo di adrenalina e paesaggi mozzafiato tra le campagne dell'Anglona e il litorale del Golfo dell'Asinara.