Incidente grave sulla SS 389: Scontro frontale nella galleria di Teulargiu

La donna coinvolta nell'incidente, fortunatamente, non è in pericolo di vita, ma ha comunque subito ferite che necessitano di attenzione medica. Al momento, le cause dello scontro sono ancora in fase di indagine. La Polizia Stradale è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.





Per garantire la sicurezza e permettere le operazioni di soccorso e di indagine, la SS 389 è stata temporaneamente chiusa al traffico. Questo ha causato disagi significativi nella zona, influenzando la normale circolazione stradale e costringendo gli automobilisti a cercare percorsi alternativi. Le autorità stanno lavorando alacremente per chiarire le circostanze dell'incidente e per riaprire la strada il più presto possibile. Nel frattempo, si raccomanda prudenza agli automobilisti che transitano nelle vicinanze e si invita a seguire le deviazioni temporanee messe in atto per gestire il flusso di traffico. Questo incidente rinnova l'attenzione sulla sicurezza nelle gallerie stradali, spesso teatro di incidenti per la complessità delle condizioni di guida che presentano. Le indagini in corso serviranno a determinare le misure preventive che potrebbero essere adottate per evitare futuri incidenti in punti simili della rete stradale.

Un grave incidente stradale è avvenuto nella giornata di oggi sulla SS 389 all'altezza della galleria di Teulargiu, vicino a Mamoiada, lasciando due persone ferite, un uomo e una donna. L'impatto, che ha visto coinvolti due veicoli in uno scontro frontale, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportare d'urgenza l'uomo all'Ospedale San Francesco di Nuovo, dove si trova in condizioni critiche.