Tentato omicidio a Ghilarza: Arrestato 30enne per aggressione al fratello





Il fatto è accaduto in un'abitazione del centro di Ghilarza, dove i due fratelli convivevano. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, una lite per motivi banali è degenerata quando l'aggressore ha tentato di strangolare il fratello. Al momento dell'intervento dei Carabinieri, chiamati attraverso il numero di emergenza "112", l'uomo era nel bagno della casa in uno stato di forte alterazione psicofisica, presumibilmente dovuto all'abuso di alcol. Nonostante la presenza delle autorità, l'aggressore ha continuato a mostrare comportamenti violenti, attaccando nuovamente il fratello e aggredendo anche i militari intervenuti.





Fortunatamente, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzare l'uomo senza riportare ferite. Il trentenne è stato quindi trasferito alla Casa Circondariale di Oristano – Massama, dove rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida, che si terrà presso il Tribunale di Oristano. L'arresto rappresenta una misura precauzionale, adottata dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, il destinatario del provvedimento ha diritto di impugnare la decisione e rimane presunto innocente fino al verdetto finale. Questo grave episodio solleva nuovamente questioni urgenti relative alla sicurezza domestica e all'efficacia delle misure preventive in situazioni di potenziale violenza familiare.

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Ghilarza sono intervenuti in un drammatico episodio di violenza domestica che ha visto un uomo di 30 anni tentare di uccidere il proprio fratello. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.