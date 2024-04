Alghero brilla al Vinitaly: Annuncia il concorso mondiale di Bruxelles e la “Alguer Wine Week”

Questo prestigioso concorso internazionale sarà un'occasione per gli appassionati di vino di scoprire le migliori etichette da tutto il mondo. Parallelamente, è stata presentata la “Alguer Wine Week - Setmana del Vì”, una nuova iniziativa che si propone di diventare un appuntamento annuale di rilievo per esaltare le eccellenze enologiche e i prodotti agroalimentari del territorio. Questa settimana dedicata al vino vuole anche celebrare l'ambiente e la cultura unica di Alghero e della Sardegna in generale.





"Alghero, in qualità di città ospitante, sarà la vetrina attraverso la quale sarà promossa l’intera Sardegna. Un evento reso possibile grazie alla grande collaborazione fra i nostri imprenditori, le loro rappresentanze camerali, il Comune di Alghero e la Regione Sardegna," ha dichiarato il sindaco Conoci durante l'evento. Questi eventi non solo rafforzano il legame tra Alghero e il mondo del vino, ma offrono anche una splendida opportunità per mostrare al mondo le ricchezze enogastronomiche e culturali della Sardegna. Con la promessa di unire tradizione e innovazione, la "Alguer Wine Week" si preannuncia come un'occasione imperdibile per esperti del settore, appassionati e turisti da tutto il mondo.

Durante l'ultima edizione del Vinitaly a Verona, Alghero ha catturato l'attenzione dei partecipanti con l'annuncio di due importanti eventi enologici. Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha preso parte alla conferenza stampa dove è stato ufficializzato il "Concorso Mondiale di Bruxelles", che si terrà nella città sarda dal 2 al 7 luglio.