"Cent'Anni insieme!" alla Manifattura Tabacchi a Cagliari: un tuffo nella longevità sarda

La tre giorni si aprirà con un talk dedicato alla trasformazione della longevità in un punto di attrazione turistica, con relatori che spazieranno dal marketing turistico alla salute, dall'arte culinaria alla cooperazione e agriturismo, senza dimenticare la valorizzazione dei prodotti locali nei mercati scandinavi, sotto la guida esperta della giornalista Rai Elisabetta Atzeni. Il workshop "Il cibo della longevità" del 17 aprile offrirà un viaggio narrativo nel mondo enogastronomico, con esperti del settore che dibatteranno su come il patrimonio culinario possa essere veicolo di storie e tradizioni per i turisti. La sessione sarà moderata da Giulia Salis di Linkiesta Gastronomica.





Il piatto forte sarà lo show cooking con i calciatori del Cagliari Calcio, che sotto l'occhio attento degli chef Pitzalis e Abis si cimenteranno nella preparazione di piatti tipici, in una fusione di sport e tradizione che promette scintille. Il gran finale del 18 aprile vedrà protagonisti il workshop sull'identità culinaria sarda, un laboratorio di cucina con le ricette che fanno parte dell'alimentazione dei centenari dell'isola e il concerto "Bisajos" del talentuoso Gavino Murgia con le launeddas del maestro Luigi Lai, un connubio perfetto tra antico e moderno.

La storica Manifattura Tabacchi di Cagliari si prepara a diventare un crocevia di storie, sapori e saggezza con l'avventura "Cent'Anni insieme! Giornate di turismo esperienziale tra i segreti della longevità", da martedì 16 fino a giovedì 18 aprile. Una full immersion nella zona blu della Sardegna, rinomata per l'alta percentuale di centenari, con l'intento di svelarne i segreti attraverso un calendario denso di incontri, musica e delizie culinarie, tutti ad ingresso gratuito.