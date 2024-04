Quando l'estate fa il muro: Il freddo tira un altro scherzo ai sardi

"Da domani una depressione nord europea si estende fino al Mediterraneo centrale e alimentata da correnti nord occidentali determina spiccata instabilità sulla Sardegna - spiegano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica Militare di Decimomannu -, avremo un crollo delle temperature anche di 8-10 gradi specie nel settore centro occidentale della Sardegna". Ma non è solo il freddo a fare capolino sullo scenario isolano.





A partire da domani, un rigido maestrale inizierà a soffiare sull'isola, con raffiche che promettono di rimescolare non solo l'aria ma anche i piani per il weekend. Questo vento, che in alcuni punti arriverà a 100 chilometri orari, è pronto a trasformare ogni uscita in una sfida contro la natura. E non finisce qui. Per chi sperava in una tregua, c'è poco da stare allegri: "I mari saranno agitati o molto agitati - sottolineano gli esperti - con possibili mareggiate lungo le coste esposte". Quindi, per i surfisti sarà un paradiso, ma per chi aveva in mente tranquille passeggiate in riva al mare, forse non sarà il caso.





Da venerdì, il vento darà una calmata, ma è solo l'inizio di un altro atto di questa eterna storia meteorologica: arriverà la pioggia, per completare il quadro di un'autentica festa dell'inverno in piena primavera. Le precipitazioni si estenderanno a tutta l'isola, così per chi aveva desideri di picnic o barbecue all'aperto, sarà meglio pensare a un piano B. In conclusione, cari sardi e ospiti dell'isola, tenete a portata di mano ombrelli e giacche a vento, perché l'estate, quella vera, sembra aver deciso di farsi attendere ancora un po'. La meteorologia, come la vita, è piena di imprevisti e, a volte, di freddure non solo proverbiali.

Sembra proprio che la natura abbia deciso di giocare uno scherzo crudele ai sardi, pronti a scambiare i maglioni per i costumi da bagno. Chi aveva già pregustato l'idea di un'estate anticipata, magari immaginando giornate di sole e aperitivi al tramonto, dovrà rimettere in pausa i propri sogni estivi. Invece di creme solari, tirate fuori ancora una volta sciarpe e cappotti: il termometro sta per fare un tuffo verso il basso.