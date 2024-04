Alghero: Vandalismo da MasterCoffee alla Pietraia

Nonostante il danno notturno, l'incidente non ha fermato la routine quotidiana del negozio. Con determinazione, lo staff ha subito preso iniziative per il ripristino dell'insegna e garantire la continuità del servizio che i clienti si aspettano. L'attività commerciale continuerà regolarmente e sono già in atto tutte le misure per prevenire incidenti simili in futuro.





"È stato un gesto incomprensibile, strano, qualcosa che non ci era mai capitato prima" commenta il titolare del punto vendita Angelo Bitti. Gli ignoti vandali dopo aver divelto l'insegna di destra del negozio quasi completamente hanno tentato di strappare anche l'insegna posta sul lato sinistro del negozio, dove qualcuno ha cercato di svitare i dadi di ancoraggio, fortunatamente senza riuscirvi.





Nel tentativo di far luce sugli eventi, la direzione sta contattando le attività vicine per accedere a eventuali registrazioni video che possano aver immortalato gli atti di vandalismo e i responsabili.

La scorsa notte nel quartiere della Pietraia, il silenzio è stato rotto da un atto inaspettato di vandalismo. Il bersaglio? L'insegna esterna del noto punto vendita MasterCoffee di Alghero, una tappa ormai familiare per gli appassionati del buon caffè.