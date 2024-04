Seminario a Cagliari: Focus su fisco e diritti del contribuente

Durante il seminario, verranno esplorate le norme vigenti con un approccio tecnico-giuridico-pratico. L'obiettivo è di fornire una comprensione approfondita delle nuove innovazioni legislative e delle loro implicazioni positive nel rapporto tra fisco e cittadino, in relazione al potere impositivo dei Comuni. Il seminario sarà coordinato e condotto dal Dottor Luigi Giordano, riconosciuto a livello nazionale come uno dei maggiori esperti in materia. La sua esperienza apporterà una prospettiva autorevole e dettagliata sulle tematiche trattate.





Per chi desidera partecipare, il programma completo dell'evento e il modulo di adesione sono disponibili sul sito dell’ASEL Sardegna all'indirizzo www.aselsardegna.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria dell’ASEL Sardegna ai numeri 070/42233 o 349.7027578, oppure via email all'indirizzo asel@aselsardegna.it. Questa è un'occasione imperdibile per tutti coloro che operano nel settore fiscale e legale o sono interessati a comprendere meglio i diritti e i doveri del contribuente sotto il nuovo regime legislativo.

Il prossimo mercoledì 17 aprile, a Cagliari, si terrà un seminario di grande rilievo dedicato ai "Tributi comunali e Diritti del contribuente", con particolare attenzione al contenzioso tributario. L'evento avrà luogo nella Sala Convegni di ASEL Sardegna, situata in Piazza Galilei n.17, con inizio alle ore 8:30. Questa iniziativa è particolarmente significativa per i Comuni Sardi, che si trovano di fronte alla sfida di gestire le entrate tributarie in modo efficace e conforme alle recenti modifiche legislative.