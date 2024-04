Il Dottor Paolo Usai Satta guiderà AIGO come presidente eletto

Dopo un percorso accademico eccellente, culminato con laurea e specializzazione in Gastroenterologia presso l'Università di Cagliari, il dottor Usai Satta si è gradualmente affermato all'interno di AIGO, dove dal 2014 ha ricoperto vari ruoli di prestigio. La sua ascesa nell'associazione include esperienze come membro del comitato scientifico nazionale, consigliere nazionale e Segretario Tesoriere Nazionale.+





Il Dottor Paolo Usai Satta, stimato Direttore della U.O.C. Gastroenterologia dell'Azienda Ospedaliera Arnas G. Ospedale Brotzu di Cagliari, è stato insignito dell'importante carica di Presidente Eletto di AIGO, l'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri. Questa è la principale società scientifica italiana del settore che vanta un network di oltre duemila specialisti sparsi per tutto il paese.L'ufficializzazione della sua nuova carica è avvenuta durante l'Assemblea Nazionale AIGO a Roma, nel contesto del 30° Congresso Nazionale delle Malattie Digestive FISMAD, di cui AIGO è socio fondatore.Il dottor Usai Satta, nativo di San Gavino Monreale, ha accolto la nomina con un misto di umiltà e ambizione, affermando: "Proseguo con orgoglio una straordinaria esperienza in Aigo che mi porterà ad essere presidente tra due anni. La prevenzione e cura delle malattie digestive, la formazione dei giovani specialisti, la difesa di una disciplina, che ha nei territori e nelle regioni un fondamentale punto di forza, nel rapporto con le istituzioni nazionali e regionali, continueranno a essere la mia missione personale e quella di Aigo". Il suo impegno si preannuncia come un cammino innovativo all'insegna dell'eccellenza medica e della promozione della salute gastrointestinale in Italia.