Tragedia sulla Alghero-Bosa: Due motociclisti deceduti e una bambina ferita

I tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori del 118-Areus, giunti sul posto con diverse ambulanze, si sono rivelati vani per i due motociclisti, i cui nomi non sono stati ancora resi noti. L'incidente si è verificato in una giornata che doveva essere tranquilla, ma che si è trasformata in una delle pagine più nere per la comunità locale. La dinamica dello scontro è al momento sotto indagine delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire esattamente come si siano svolti i fatti e se vi siano state negligenze o violazioni del codice della strada. La strada Alghero-Bosa, nota per i suoi panorami mozzafiato, è purtroppo anche teatro di incidenti, spesso aggravati dalla combinazione di curve strette e visibilità limitata. Questo incidente mortale non solo lascia una comunità in lutto ma pone nuovamente l'accento sulla sicurezza stradale, specialmente per quanto riguarda i motociclisti, particolarmente vulnerabili su strade così impegnative. Le autorità sono chiamate a un'azione immediata per rivedere e rafforzare le misure di sicurezza su questo tratto di strada, al fine di prevenire futuri incidenti e garantire che tali tragedie non si ripetano.

Un tragico incidente ha scosso il primo pomeriggio lungo la strada provinciale 105, che collega Alghero a Bosa. Due motociclisti hanno perso la vita in uno scontro frontale con un'auto nel territorio di Villanova Monteleone. Una bambina, coinvolta nell'incidente, è stata gravemente ferita e trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.