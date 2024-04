Violento scontro frontale sulla provinciale 46: Due giovani feriti

Il violento impatto ha ridotto entrambi i veicoli in condizioni di totale distruzione.A bordo della Volkswagen Passat c'era un termoidraulico nato nel 1990, che è stato trasportato all'ospedale di San Gavino. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate critiche. Dall'altra parte, nella Mazda Cabriolet viaggiava uno studente di 21 anni di Lunamatrona, il quale è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari.





Attualmente ricoverato in chirurgia, lo studente non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta ancora da definire.





Sul luogo dell'incidente, l'intervento dei soccorsi è stato tempestivo: il personale sanitario del 118 ha prestato immediato soccorso ai due giovani coinvolti. Anche i Carabinieri delle stazioni di Sanluri e Villamar sono intervenuti per i rilievi di legge, necessari a chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità relative a questo drammatico incidente.





Questo tragico evento richiama l'attenzione sulla sicurezza stradale, sottolineando l'importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle norme del codice della strada per prevenire incidenti di tale gravità.

