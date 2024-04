Nicola Dessole, 18 Anni, Fa Storia ad "Avanti un Altro"

Con una prestazione notevole, Dessole ha dimostrato di avere nervi d'acciaio, rispondendo correttamente e gestendo il tempo con maestria, tanto da fermare il cronometro giusto in tempo durante la puntata trasmessa il 12 aprile. Non è la prima volta che Dessole fa parlare di sé nel mondo delle competizioni. Già l'anno scorso, aveva brillato a Ostia dove si era aggiudicato il titolo di campione europeo assoluto nella "Performer Cup", competendo in due categorie diverse. Questo successo pregresso ha chiaramente fornito a Dessole una solida base di sicurezza e abilità che ha saputo sfruttare anche nel contesto televisivo. La vittoria a "Avanti un altro" gli ha fruttato un premio di 48.000 euro, un importo che sicuramente contribuirà a progetti futuri e forse ad altre competizioni.





Con quest'ultima vittoria, Dessole non solo ha messo in vetrina il suo talento, ma ha anche ispirato molti giovani della sua età a perseguire la passione per il sapere e per la competizione.

Nicola Dessole, un giovanissimo di Sassari di appena 18 anni, si è distinto come il più giovane vincitore nella storia del popolare quiz televisivo "Avanti un altro".