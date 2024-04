Cronaca Maxi sequestro di cocaina in Sardegna: 30 Kg nascosti in un tir

Nel cuore del traffico commerciale tra la penisola e la Sardegna, un carico insolito è stato scoperto dalle forze dell'ordine: trenta chilogrammi di cocaina, nascosti con cura in un tir proveniente dal porto di Livorno. Il valore di mercato della droga? Circa tre milioni di euro, una cifra che sottolinea l'importanza del ritrovamento effettuato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari e della Polizia Stradale. Il tir, di proprietà di una ditta di trasporti cagliaritana, è stato fermato per un controllo sulla Statale 131, vicino a Monastir, a circa 20 chilometri da Cagliari. Durante le verifiche, gli agenti hanno notato delle anomalie nei documenti di trasporto: alcuni oggetti non corrispondevano a quelli elencati nella bolla di carico, che presentava anche irregolarità amministrative. Il controllo si è intensificato. Sul bancale, esternamente coperto da ricambi auto avvolti in cellophane, sono stati scoperti due scatoloni contenenti trenta involucri rettangolari, ognuno con un chilogrammo di cocaina. Un nascondiglio che si sarebbe rivelato fruttuoso se non fosse stato per l'intervento della polizia. Il conducente del tir, che aveva caricato il pallet in Lombardia, è risultato estraneo al trasporto dello stupefacente. Le indagini sono ora in corso per risalire ai veri responsabili di questo traffico, ancora non identificati. Questo sequestro non è solo un colpo significativo al mercato illegale di stupefacenti in Sardegna, ma pone anche in rilievo l'efficacia dei controlli stradali e l'importanza della vigilanza nei punti nevralgici del trasporto merci. La lotta contro il narcotraffico si conferma una priorità assoluta per le forze dell'ordine, impegnate a garantire la sicurezza del territorio.