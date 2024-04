Il comando barracelli di Alghero: Modernità e tradizione nel dialogo con il cittadino

Con l'avvento dei social network, il Comando si rende protagonista anche su Facebook e Instagram, dove il Tenente Alessandro Marras, già noto per la gestione dell'Instagram "barracelli_alguer", si impegna nell'aggiornamento costante dei contenuti. Questi strumenti si propongono come ulteriori vie per mantenere il cittadino informato e coinvolto, in un dialogo continuo che supera i confini del virtuale per radicarsi nel quotidiano. E in un'era che vede la rapidità come requisito indispensabile, il Comando introduce anche un servizio di segnalazioni tramite WhatsApp, collegato direttamente alla centrale operativa.





Questa opzione permette agli utenti di trasmettere con immediatezza le proprie segnalazioni, garantendo un'azione tempestiva e mirata da parte dei Barracelli. La responsabilità di custodire le campagne e di garantire la sicurezza rimane una priorità incrollabile per il Comune, che attraverso queste iniziative dimostra un impegno costante verso il rafforzamento delle risorse umane e tecnologiche. Un impegno riconosciuto e apprezzato sia dai cittadini sia dal Comandante Riccardo Paddeu, il quale sottolinea l'importanza della collaborazione tra istituzione e cittadinanza per il mantenimento dell'ordine e del benessere collettivo. In questo connubio tra antico e nuovo, il Comando Barracelli di Alghero si riconferma come un esempio luminoso di come la tradizione possa evolvere in chiave moderna, mantenendo saldo il legame con la comunità che serve, e dimostrando, ancora una volta, come il passato possa essere un trampolino verso il futuro.

L'Amministrazione Comunale di Alghero non si sottrae al compito di tenere il passo con i tempi, pur rispettando la tradizione secolare di un'istituzione che custodisce 442 anni di storia: il Comando Barracelli. Una realtà che, sebbene radicata nelle pratiche di un tempo, oggi si apre alla modernità con il lancio del proprio sito istituzionale e una presenza attiva sui social media. La nuova piattaforma online, cuore pulsante della comunicazione tra l'ente e i cittadini, si presenta con una struttura intuitiva che facilita la navigazione e l'accesso alle informazioni. Qui, il cittadino può scoprire le funzioni e le operazioni della Polizia Rurale, inviare segnalazioni, richiedere incontri con il personale e ottenere modulistica varia. Un sito che risponde alle moderne esigenze di comunicazione senza tradire l'essenza di un corpo che ha visto la luce nei tempi di difficoltà e di bisogno rurale, diventando un baluardo di sicurezza e di servizio per la comunità. Il rinnovamento non si ferma al web.